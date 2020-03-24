Ardahan'daki camilerde salgının son bulması için duaya devam edildi Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamnda camilerde yatsı ezanı sonrasında salgının son bulması için dua edildi.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamnda camilerde yatsı ezanı sonrasında salgının son bulması için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla dünden itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir" çağrısı üzerine, kentteki camilerde yatsı ezanı sonrasında dua edildi.

Ezanın ardından camilerin ses sisteminden dışarıya yapılan duada, virüsün son bulması temennisinde bulunuldu.

İmamların yaptığı duada, "Ey bu okuduğumuz ezanların sahibi yüce Rabbimiz sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şevkat ve merhametine açtık. Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inayetini lütfeyle Allah'ım. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA