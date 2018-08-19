Ardahan'daki Asfalt Plenti Açılışa Hazırlanıyor

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, yapımı tamamlanan ve son teknolojiye sahip asfalt plentinin açılışa hazır olduğunu bildirdi.

Bilmez, Ardahan-Artvin yolu üzerindeki plent tesisini ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, plentin kent merkezi ve köy yollarının asfaltlanmasına büyük ivme kazandıracağını söyledi.

Zorlu iklim şartlarına sahip Ardahan'da, yolların daha dayanıklı olması için 15 Nisan'da yapımına başlanan asfalt plentinin açılışa hazır hale geldiğini aktaran Bilmez, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 10 milyona bize mal oldu. Bu sistem son teknolojiye sahip asfalt plenti. Bundan sonra yerel yönetimlerimize de talep doğrultusunda asfalt desteğini sağlayacağız. Bu tesisin bu aşamaya gelmesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Anıl Aksal olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Bilmez, açılış tarihinin Kurban Bayramı sonrası belirleneceğini sözlerine ekledi.