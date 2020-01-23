Ardahan'da yüzlerce kuşun toplu uçuşu dikkati çekti
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Ardahan'da yüzlerce kuşun toplu uçuşu dikkati çekti

Ardahan kent merkezinde yüzlerce kuşun toplu hareketi görenlerin ilgisini çekti.

23.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 23.01.2020 20:40
Ardahan'da yüzlerce kuşun toplu uçuşu dikkati çekti

kent merkezinde yüzlerce kuşun toplu hareketi görenlerin ilgisini çekti.

Akşam saatlerinde bina çatılarında toplanan yüzlerce kuşun aynı anda kanat çırpması, Kongre Caddesi'ndeki vatandaşlarca izlendi.

Vatandaşlardan Turgay Yılmaz, AA muhabirine, kuşların ısınmak için bunu yaptığını ifade etti.

Yılmaz, "Bu toplu uçuşları özellikle soğuk günlerde, akşam ve sabah saatlerinde yaparlar. Çünkü ısınmak için yapıyorlar. Sıcak günlerde görülmezler." dedi.

Bir süre çatılardan çatılara konan kuşlar, havanın kararmasıyla gözden kayboldu.

Kaynak: AA
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