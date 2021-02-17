Ardahan'da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi
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Ardahan'da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

17.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:38
Ardahan'da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, olumsuz hava koşullarının ulaşımı aksattığını söyledi.

İl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verdiklerini belirten Bulut, "Bugün yoğun kar yağışı ve tipi mevcut. Dolayısıyla ulaşım aksıyor. Bu nedenle bugün il geneli yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verdik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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