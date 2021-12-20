Ardahan'da yolcu otobüsünde 82 sikke ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'da yolcu otobüsünde 82 sikke ele geçirildi

Ardahan'da yolcu otobüsünde 82 sikke ele geçirildi
AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da jandarma ekipleri yolcu otobüsünde 82 sikke ele geçirdi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da jandarma ekipleri yolcu otobüsünde 82 sikke ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlenmesini önlemek ve suça karışanları yakalamak amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında kentte bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsteki yolculardan Ö.S'nin yapılan üst aramasında tarihi değeri olduğu değerlendirilen 82 sikke bulundu.

Sikkelere el koyan ekipler, Ö.S. hakkında da "tarihi eser kaçakçılığı" suçundan yasal işlem başlattı.

'İntihar edeceğim' dedi; gölette aranırken, yolda yürürken bulundu

'İntihar edeceğim' dedi; gölette aranırken, yolda yürürken bulundu

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title