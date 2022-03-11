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Ardahan'da yoğun tipi ulaşımı aksattı

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'da yoğun tipi ulaşımı aksattı

Ardahan'ın bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

İl genelinde iki gündür etkili olan kar yağışı, zaman zaman tipiye dönüştü.

Tipi ve kar yağışının yoğunlaştığı yollarda, görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Karayolları ekipleri, il geneli kar ve tipinin ulaşımı aksattığını, sürücülerin tedbirli olmalarını istendi.

Tipi, kent merkezinde de etkili oldu.

AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan, kar, Güncel, Haberler

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