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Ardahan'da yoğun sis ulaşımı aksatıyor

Ardahan'da yoğun sis ulaşımı aksatıyor
AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da etkili olmaya başlayan yoğun sis ulaşımı aksatıyor.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olmaya başlayan yoğun sis ulaşımı aksatıyor.

Kent merkezinde kar yağışının ardından sis etkili olmaya başladı.

Özellikle Kura Nehri bölgesi başta olmak üzere kent genelinde yoğunlaşan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Yoğun sisin yaşandığı bölgelerde bazı sürücüler araçlarının sis farlarını yakarak trafikte kontrollü ilerlemeye çalıştı.

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AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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