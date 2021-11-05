Ardahan'da yoğun sis - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'da yoğun sis

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Ardahan'da yoğun sis Ardahan'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis şehrin üzerini kapattı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da yoğun sis

ARDAHAN - Ardahan'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis şehrin üzerini kapattı.

Ardahan'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis yaşandı. Yer yer görüş mesafesinin 50 metrenin altına düştüğü kentte tarihi Ardahan kalesi görünmez oldu. Sis nedeniyle trafik akışı zorlaştı, trafiğin yoğun olduğu yerlerde ve kavşaklarda sürücüler güçlükle ilerledi.

Hava sıcaklığının en düşük 6 derece ölçüldüğü şehirde, sisin öğle saatlerine kadar bölgesel olarak devam edeceği kaydedildi.

Ardahan'da yoğun sis

Ardahan'da yoğun sis

Ardahan'da yoğun sis

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title