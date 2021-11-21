Ardahan'da yılkı atları kent merkezinde beslenmeye çalışırken görüntülendi - Haberler
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Ardahan'da yılkı atları kent merkezinde beslenmeye çalışırken görüntülendi

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da yılkı atları kent merkezinde beslenmeye çalışırken görüntülendi

Ardahan'da sürü halinde dolaşan yılkı atları, kent merkezinde beslenmeye çalışırken görüntülendi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da sürü halinde dolaşan yılkı atları, kent merkezinde beslenmeye çalışırken görüntülendi.

Köylülerin yazın köy işlerinde kullandığı, kışın ise yem vermemek için doğaya saldığı yılkı atları, beslenebilmek için kentin merkezindeki Yeni TOKİ konutları yakınlarına geldi.

Ardahan Ovası'nda sürü halinde yaşamlarını sürdüren atların çevrede yiyecek aradığını gören vatandaşlar, hayvanları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Atlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Bazı kent sakinleri ise atların sahipsiz bırakılmasına tepki gösterdi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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