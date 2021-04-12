Ardahan'da yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan 10 internet sitesine erişim engellendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ardahan'da yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan 10 internet sitesine erişim engellendi

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan 10 internet sitesine erişim engellendi

Ardahan'da, son bir ayda internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 10 internet sitesine erişim engellendi.

Ardahan'da, son bir ayda internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 10 internet sitesine erişim engellendi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, son bir ay içinde internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, bazı sitelerin Amerika, Fransa ve Almanya üzerinden illegal yayın yaptığı tespit edildi.

5'inin müstehcen, 5'inin de yasa dışı bahis içerikli olduğu sitelere erişimin engellendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Yılmaz Vural Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ardahan'da yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan 10 internet sitesine erişim engellendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:30:57. #1.14#
title