Ardahan'da yaralı bulunan yılan kartalı tedaviye alındı
Ardahan'da bulunan yaralı yılan kartalı tedavi altına alındı.
15.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:43
Ardahan'da bulunan yaralı yılan kartalı tedavi altına alındı.
Göle ilçesinde vatandaşların fark ettiği yaralı yılan kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şubesi görevlilerine teslim edildi.
Kars'taki Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen yılan kartalı tedavi altına alındı.
Yılan kartalı, tedavi ve bakımı tamamlandığında doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA