Ardahan'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
Ardahan'da bulunan yaralı şahin, tedavi altına alındı.
20.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:02
Ardahan'da bulunan yaralı şahin, tedavi altına alındı.
Posof ilçesi Derindere köyü yaylasında vatandaşların fark ettiği yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şubesi görevlilerine teslim edildi.
Görevlilerce Kars'taki Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen şahinin tedavisine başlandı.
Sol kanadında yara olan şahin, tedavi ve bakımının ardından doğal ortamına bırakılacak.
Kaynak: AA