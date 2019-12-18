Ardahan'da yaralı bulunan kurt tedavi altına alındı

18.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:12

Ardahan'da yaralı halde bulunan kurt, tedavi altına alındı.

Ardahan-Kars kara yolu üzerindeki Hoçvan Hasköy mevkisinde yaralı kurt bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı ve bitkin haldeki kurdu, tedavisi için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Kaynak: AA