Ardahan'da yaralı bulunan kurt tedavi altına alındı
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Ardahan'da yaralı bulunan kurt tedavi altına alındı

Ardahan'da yaralı halde bulunan kurt, tedavi altına alındı.

18.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:12
Ardahan'da yaralı bulunan kurt tedavi altına alındı

'da yaralı halde bulunan kurt, tedavi altına alındı.

Ardahan-Kars kara yolu üzerindeki Hoçvan mevkisinde yaralı kurt bulan vatandaşlar, durumu Ardahan Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı ve bitkin haldeki kurdu, tedavisi için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Kaynak: AA
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