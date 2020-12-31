Ardahan'da yaban hayatı kara kışta unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ardahan'da yaban hayatı kara kışta unutulmadı

31.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:04
Ardahan'da yaban hayatı kara kışta unutulmadı

Ardahan'da kar ve soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Ardahan'da kar ve soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ardahan Şube Müdürlüğü ekipleri, vahşi yırtıcıların da aralarında bulunduğu yaban hayatının, kara kıştan olumsuz etkilenmemesi için sarıçam ormanlarıyla kaplı Yalnızçam bölgesinde yemleme çalışması yaptı.

DKMP ekibi, araçlarla taşıdıkları sakatat ve otları, ormanlık alanda belirli noktalara bıraktı.

Ekip sorumlusu Fatoş Okulu, AA muhabirine, son günlerde kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğunu söyledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayatı için belirli aralıklarla yemleme çalışması yaptıklarını ifade eden Okulu, "Bugün arkadaşlarla, belirlenen noktalara ot ve et bıraktık. Amacımız bozayı, vaşak, kurt, tilki, kuş ve benzeri türlerin aç kalmasını önlemek. Çalışmalarımız sürecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Burak Özçivit Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Güven Yalçın Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Maltepe Futbolcu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ardahan'da yaban hayatı kara kışta unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 14:18:48. #1.15#
title