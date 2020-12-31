Ardahan'da yaban hayatı kara kışta unutulmadı

Ardahan'da kar ve soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Ardahan'da kar ve soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ardahan Şube Müdürlüğü ekipleri, vahşi yırtıcıların da aralarında bulunduğu yaban hayatının, kara kıştan olumsuz etkilenmemesi için sarıçam ormanlarıyla kaplı Yalnızçam bölgesinde yemleme çalışması yaptı.

DKMP ekibi, araçlarla taşıdıkları sakatat ve otları, ormanlık alanda belirli noktalara bıraktı.

Ekip sorumlusu Fatoş Okulu, AA muhabirine, son günlerde kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğunu söyledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayatı için belirli aralıklarla yemleme çalışması yaptıklarını ifade eden Okulu, "Bugün arkadaşlarla, belirlenen noktalara ot ve et bıraktık. Amacımız bozayı, vaşak, kurt, tilki, kuş ve benzeri türlerin aç kalmasını önlemek. Çalışmalarımız sürecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh