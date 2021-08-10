Ardahan'da validen 'koronavirüs' denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ardahan'da validen 'koronavirüs' denetimi

Ardahan'da validen 'koronavirüs' denetimi
Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'da, koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle Vali Hüseyin Öner ve denetim ekipleri, sahaya indi.

ARDAHAN'da, koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle Vali Hüseyin Öner ve denetim ekipleri, sahaya indi. Esnaf ve halkı denetleyen Vali Ören ve beraberindekiler, tedbirler konusunda uyarılarda bulunup, aşının önemini anlatarak, sırası gelen herkesin mutlaka yaptırması gerektiğini söyledi.

Vali Hüseyin Öner, yardımcısı Cem Gümrükçü, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, ilgili kurum müdürleri ve esnaf odaları temsilcileri ile denetime çıktı. Vali Öner, son günlerde vaka sayılarında tekrar artış yaşandığını belirterek, kurallara uyulması ve aşı yaptırılması çağrısında bulundu. Sokakta gezen, kahvelerde oturan, araçlarda bulunanları tek tek uyaran Vali Öner, kentte vaka sayısındaki artış nedeniyle herkesi uyardı.Temizlik, maske, mesafe kurallarının yanında koronavirüsten korumanın en etkili yolunun aşı olduğuna dikkat çeken Vali Öner, "Maalesef uzun bir sürenin ardından hastalık çok ciddi bir artış seyrine girdi. Vatandaşlarımıza kurallara uymanın önemini hatırlatıyoruz. Aynı zamanda aşı olmanın da hem hastalığı önlemede hem de toplumsal hayatın seyrine yön veren alanlarda ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Aşı olarak önce kendimizi, çevremizi ve yakınlarımızı koruyacağız. Bununla birlikte çocuklarımızın gençlerimizin okula gitmesini sağlayacağız. Ardahan'da aşılamada yüzde 70 seviyesine ulaştık. İnşallah en yakın zamanda mavi il statüsüne geçeceğiz" diye konuştu


Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Ardahan'da validen 'koronavirüs' denetimi
Ardahan'da validen 'koronavirüs' denetimi
Ardahan'da validen 'koronavirüs' denetimi
Ardahan'da validen 'koronavirüs' denetimi
Ardahan'da validen 'koronavirüs' denetimi
Ardahan'da validen 'koronavirüs' denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı

Türkiye'de 23 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 23 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 699 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 699 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Tanju Özcan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Haluk Levent Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Ali Koç Merve Çoban Metin Oktay Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ardahan'da validen 'koronavirüs' denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 12:29:57. #1.14#

title