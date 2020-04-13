Ardahan'da vali vatandaşları uyardı, maske dağıttı
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Ardahan'da vali vatandaşları uyardı, maske dağıttı

ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde incelemelerde bulunarak, maskesiz gezenleri uyardı, maske dağıttı.

13.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:48
Ardahan'da vali vatandaşları uyardı, maske dağıttı

ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde incelemelerde bulunarak, maskesiz gezenleri uyardı, maske dağıttı.

Vali Masatlı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde incelemelerde bulunarak maskesiz gezenleri uyardı. Toplum sağlığı için maske takmanın önemine değinen Vali Masatlı, 'maskemiz yok' diyen bazı vatandaşlara ise korumalarıyla maske gönderdi. Vali Masatlı, "Bu süreçte herksin maske takması önemli. Toplum sağlığı için buna dikkat etmeliyiz. Çalışırken, çarşıda gezerken maske takma kuralına uymaya davet ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

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