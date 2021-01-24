Ardahan'da üzerine uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Ardahan'da üzerinde ve evinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Ardahan'da üzerinde ve evinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yürüttükleri çalışmalar sırasında U.A. isimli şüphelinin üzerinde satışa hazır sentetik uyuşturucu buldu.

Şüphelinin evinde yapılan aramada da bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, U.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen U.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh