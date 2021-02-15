Ardahan'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli hakkında işlem başlatıldı
15.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:34
Ardahan'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Ardahan'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Göle ilçesinde yürüttükleri çalışmalarda, şüpheli S.D'yi aradı.
Üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirilen S.D hakkında, "Uyuşturucu madde bulundurma" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh