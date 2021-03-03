Ardahan'da uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

ARDAHAN (AA) Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

ARDAHAN (AA) Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak kontrol noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Jandarma narkotik köpeği "Tipi"nin de katıldığı aramada bir şüphelinin üstünde bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh