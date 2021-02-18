Ardahan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
18.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:57
Ardahan'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Ardahan'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kura Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri S.S. ile N.S'yi durdurup üst araması yaptı.
Aramada, üzerlerinde farklı ağırlıklarda toplam 63 gram olan 30 paket eroin ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından Ardahan Adliyesine getirilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutukladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh