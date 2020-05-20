Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Göle İlçe Jandarması ile Tahtakıran-Çayırbaşı köyü yol ayrımında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, aracın koltuk kılıfına gizlenmiş 382 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan T.C, çıkarıldığı Göle Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA