Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
20.05.2020 17:38 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:38
Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Göle İlçe Jandarması ile Tahtakıran-Çayırbaşı köyü yol ayrımında bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, aracın koltuk kılıfına gizlenmiş 382 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan T.C, çıkarıldığı Göle Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA