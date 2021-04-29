Ardahan'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Ardahan'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ardahan'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi ve Göle ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda N.A, T.K. ve O.Y, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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