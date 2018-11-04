Ardahan'da Üniversite Öğrencileri Fidan Dikti

Ardahan'da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, düzenlenen etkinlikle fidan dikti.

Ardahan'daki KYK yurtlarına bu yıl kayıt yaptıran bin 296 yeni üniversite öğrencisi, Ardahan-Kars karayolu üstündeki KYK Ormanlığında, Her Öğrencinin Bir Fidanı Olsun Projesi için bir araya geldi.

KYK Ardahan İl Müdürü Gürsel Düz, burada yaptığı konuşmada, geleneksel hale getirdikleri fidan dikme etkiliğinin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilk kez KYK'ya yerleşen öğrencilerin söz konusu etkinliğe katıldığını dile getiren Düz, şunları kaydetti:

"Etkinliğimizi bu yıl üniversitemizi yeni kazanan ve yurtlarımıza yeni kayıt yaptıran gençlerimizle birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Yoğun katılım olduğu için öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir daha buluşmak üzere etkinliğimizi güzel bir şekilde tamamladık. Bu faaliyetimizle günümüzde fidan dikmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz."

Etkinlikte öğrenciler tarafından fidan dikimi yapıldı.