Ardahan'da Uluslararası İlişkiler Sempozyumu

20.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:17

Ardahan Üniversitesi ve Diplomasi Araştırmalar Derneği (DARD) işbirliğinde; Ardahan Ticaret Sanayi Odası, Çıldır Belediye Başkanlığı ile Vural İletişim Ltd. Şti'nin katkılarıyla düzenlenen, "II. Uluslararası İlişkiler Sempozyumu" bugün başladı.



Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Aziz Boz, Ardahan Sanayi ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, misafir katılımcılar, Üniversitemiz akademik-idari personeli ve öğrenciler katıldı.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Düzenleme Kurulu Başkanı - Öğr. Gör. Dr. Niyazi İpek gerçekleştirdi. Ardahan Üniversitesi olarak, "Uluslararası İlişkiler Sempozyumu"nun bu yıl ikincisini düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirten İpek, Üniversitemizin bilgi üretmeye tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı.



Asya politikasının iç dinamiklerinin bilinmeden dünya siyasetini açıklamanın güç olduğuna dikkat çeken Öğr. Gör. İpek, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, uluslararası ilişkilerde önemli kırılmalar yaşandığını ifade etti. İpek'in ardından kürsüye Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan geldi. Üniversiteleri diğer devlet kurumlarından ayıran en büyük özelliğin; kurumsal kimlik oluşturma çabalarının olduğunu dile getiren Prof. Aydoğan, üniversiteleri; meyve veren ağaçlara benzetti. 11 yıllık geçmişe sahip Ardahan Üniversitesi'nin gelişim sürecinin devam ettiğine işaret eden Prof. Aydoğan, bu ve buna benzer etkinliklerin gelişim sürecine çok büyük katkılar sağladığını söyledi. Rektör Yardımcısının sözlerini tamamlamasının ardından kürsüye Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir çıkarak kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Uluslararası ilişkilerin ülkelerin menfaatleriyle paralel olarak yürütüldüğünü dile getiren Başkan Demir, uluslararası ilişkilerde dostluğun önemine dikkat çekti. Konuşmaların ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Ömer Göksel İşyar, "Günümüzde Suriye Krizi Bağlamında Türkiye-Rusya İlişkileri" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Prof. İşyar'ın ardından; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Fırat Purtaş, "Büyük Avrasya Jeopolitiği İçerisinde Türk Dünyasının Yeri ve Önemi" başlıklı sunumunu gerçekleştirerek önemli bilgiler paylaştı. Programın son açılış konuşmasını; "Uluslararası Sistemde Asya'nın Değişen Yeri: Çin Halk Cumhuriyeti" başlıklı sunumuyla İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca yaptı. Misafir konuşmacılara teşekkür belgeleri il protokolü tarafından takdim edildi. "II. Uluslararası İlişkiler Sempozyumu" bugün gerçekleştirilecek olan I. ve II. oturumlar eşliğinde gün boyu devam edecek.



Geçen yıl ilki düzenlenen ve bu yıl çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin 20 bildiri sunduğu, "II. Uluslararası İlişkiler Sempozyumu" sona erdi. Sempozyumda; uluslararası sistemde Asya'nın değişen yeri, Türkiye-Çin arasındaki ticari ilişkiler, Suriye krizi bağlamında Türkiye-Rusya ilişkileri ve Asya ülkelerinde gıda güvencesi gibi birçok önemli konu ayrıntılı olarak ele alındı. Sempozyumun düzenleyici ortağı olan Diplomasi Araştırmalar Derneği (DARD) Başkan Yardımcısı - İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası İlişikler Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, "II. Uluslararası İlişkiler Sempozyumu"nun bilim adına oldukça verimli geçtiğini ifade etti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA