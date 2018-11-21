Ardahan'da Ulaşıma Tipi ve Sis Engeli

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan tipi ve sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara Geçidi'nde etkili olan tipi ve sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı. Yetkililer, bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren yer yer kısa süreli fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Tipi ve kar altında çalışmak zorunda kalan arıza ekipleri ise zor anlar yaşadı. Gelen her ihbarı anında değerlendiren ekipler, olumsuz hava şartlarına rağmen arızanın giderilmesi için uğraşıyor.

(İHA)