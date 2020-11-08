Ardahan'da ulaşıma kar, buz ve sis engeli
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Ardahan'da ulaşıma kar, buz ve sis engeli

08.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 08.11.2020 01:04
Ardahan'da ulaşıma kar, buz ve sis engeli

Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara geçidinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara geçidinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara geçidinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Sahara geçidinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması yaptı. Sürücüler, özellikle Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi ile Ardahan- Posof karayolu Ilgar Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle zorlandı. Bölgede etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler sisin etkili olduğu yerlerde araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Ardahan'dan Artvin'e otomobiliyle giden sürücü Ersin Ürker, sis ve yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle güçlükle ilerlediklerini belirterek, "Yükseklerde kar ve sis etkili. Gece saatlerinden itibaren etkili olan sis ve soğuk havanın etkisiyle yollarda buzlanma meydana gelmiş. Bu aylarda beklenen bir durum, fakat karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattığı için biz de bu yolda rahatlıkla ilerleyebiliyoruz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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