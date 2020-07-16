Ardahan'da üç gündür zatürreye rastlanılmaması sevindirdi
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Ardahan'da üç gündür zatürreye rastlanılmaması sevindirdi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki düşüşün yanı sıra son üç günde pnömoniye (zatürre) rastlanılmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Ardahan'da üç gündür zatürreye rastlanılmaması sevindirdi
16.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:30

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki düşüşün yanı sıra son üç günde pnömoniye (zatürre) rastlanılmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Vali Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son üç günde pnömoniye rastlanmayan iller arasında Ardahan'ın da gösterildiğini anımsattı.

Pnömoniye rastlanılmamasının bölge için sevindirici bir durum olduğunu ifade eden Öner, şöyle konuştu:

"Bunlar aldığımız tedbirlerle mümkün oluyor. Bu durum bizi sevindirdi ancak rehavete yer verilmeyecek. Dün olduğu gibi bugün de tedbirleri devam ettireceğiz. Sonuçta vatandaşımızın sağlığı için bunlar yapılıyor. Daha da önemlisi vatandaşımız tedbirlere uyuyor. Vatandaşımızla aldığımız tedbirlerin bugün de iyi sonucunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Kaynak: AA

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