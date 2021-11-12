Ardahan'da üç evde hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da üç evde eşya hırsızlığı yaptıkları ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Halil Efendi Mahallesi'ndeki bazı evlerde hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir haftalık titiz çalışma sonucu 3 evde eşya hırsızlığı yaptıkları ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla D.M, T.Y. ve B.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan B.D. tutuklandı, D.M. ile T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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