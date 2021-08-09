Ardahan'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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Ardahan'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Ardahan'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Çataldere köyünde, Ozan Şahin, 75 AL 243 plakalı traktörüyle köy yolunda ilerlerken kasisten kaçmak için manevra yapmak istedi.

Bu sırada kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Şahin ile Taylan Öztürk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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