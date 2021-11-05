Ardahan'da trafik kurallarına farkındalık oluşturulması için sürücülere broşür dağıtıldı - Haberler
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Ardahan'da trafik kurallarına farkındalık oluşturulması için sürücülere broşür dağıtıldı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Ardahan'da trafik kurallarına farkındalık oluşturulması için sürücülere broşür dağıtıldı

Ardahan'da polis ve öğrenciler, trafik kurallarına uyulması için toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla sürücülere broşür dağıttı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da polis ve öğrenciler, trafik kurallarına uyulması için toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla sürücülere broşür dağıttı.

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması için yasal ve yapısal düzenlemelerin yapılması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması için atılan adımların yanı sıra toplumda farkındalığının en üst noktaya taşınması amacıyla "Bi Hareketine Bakar Hayat" ana temalı kampanya başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının desteğinde yürütülen kampanya çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ve öğrenciler, kent merkezindeki bazı noktalarda yer alan billboardlar ile resmi kurumlara trafik kuralları konusunda uyarıcı afişler astı, sürücülere broşür verdi.

Kampanyanın kasım ayı boyunca süreceği belirtildi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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