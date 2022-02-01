Ardahan'da ulaşıma tipi engeli - Haberler
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Ardahan'da ulaşıma tipi engeli

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ardahan'da ulaşıma tipi engeli Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da ulaşıma tipi engeli

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ardahan-Çıldır karayolunda kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Bölgede zaman zaman görüş mesafesi sıfıra kadar düşerken ekiplerin yolu açık tutmak için çalışması sürüyor.

Sabah saatlerinde etkili olan kar ve şiddetli tipi etkisini artırarak sürüyor. Sürücülerin sık sık uyarıldığı bölgede görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi.

Ardahan'da ulaşıma tipi engeli

Ardahan'da ulaşıma tipi engeli

Ardahan'da ulaşıma tipi engeli

Ardahan'da ulaşıma tipi engeli

Ardahan'da ulaşıma tipi engeli

Ardahan'da ulaşıma tipi engeli

Ardahan'da ulaşıma tipi engeli

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - 3. Sayfa

Ardahan, 3. Sayfa, Haber

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