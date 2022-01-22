Son dakika! Tipi nedeniyle yolda kalan ambulans ile 25 araç kurtarıldı - Haberler
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Son dakika! Tipi nedeniyle yolda kalan ambulans ile 25 araç kurtarıldı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan ambulans ile 25 araç, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

GÖLE, ARDAHAN (AA) - Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan ambulans ile 25 araç, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı köy yollarında 21, Göle ve Posof ilçelerinde ise 2'şer araç ile hasta almaya giden ambulans, tipi nedeniyle yolda kaldı.

Sorumluluk bölgelerinde çalışma yapan İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, iş makineleriyle halat bağladıkları araçları kurtardı.

Ekipler, kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika! Tipi nedeniyle yolda kalan ambulans ile 25 araç kurtarıldı

Son dakika! Tipi nedeniyle yolda kalan ambulans ile 25 araç kurtarıldı

Son dakika! Tipi nedeniyle yolda kalan ambulans ile 25 araç kurtarıldı

Son dakika! Tipi nedeniyle yolda kalan ambulans ile 25 araç kurtarıldı

Son dakika! Tipi nedeniyle yolda kalan ambulans ile 25 araç kurtarıldı

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

Ambulans, Tragger, Ardahan, Göle, Güncel, Haber

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