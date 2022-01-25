Son dakika haberleri... Tipi nedeniyle yolda kalan 2 ambulans ile 12 araç kurtarıldı - Haberler
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Son dakika haberleri... Tipi nedeniyle yolda kalan 2 ambulans ile 12 araç kurtarıldı

Son dakika haberler: Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 2 ambulans ile 12 araç, karla mücadele ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 2 ambulans ile 12 araç, karla mücadele ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

İl genelindeki köy yollarında 12 araç ile Damal ve Posof ilçelerinde hasta almaya giden 2 ambulans, yoğun tipi yüzünden karla kaplanan yolda kaldı.

Bölgelerde karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yolda kalan araçları iş makinelerinin yardımıyla kurtardı.

Ekipler, tipinin yer yer etkili olduğunu bu nedenle de sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Son dakika haberleri... Tipi nedeniyle yolda kalan 2 ambulans ile 12 araç kurtarıldı

Son dakika haberleri... Tipi nedeniyle yolda kalan 2 ambulans ile 12 araç kurtarıldı

Son dakika haberleri... Tipi nedeniyle yolda kalan 2 ambulans ile 12 araç kurtarıldı

AA - Son Dakika Haberleri

Ambulans, Tragger, Ardahan, kar, Güncel, Haber

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