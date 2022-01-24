Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan 11 araç kurtarıldı
Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan 11 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
ARDAHAN (AA) - Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan 11 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
İl genelindeki bazı köy yollarında 11 araç tipi nedeniyle yolda kaldı. Bölgede karla mücadele çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, yolda kalan araçları iş makineleri yardımıyla kurtardı.
Ayrıca, kentte kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunan 9 köy yolu ise yeniden ulaşıma açıldı.
Karla mücadele çalışması yürüten ekipler, tipinin etkisini arttırması nedeniyle sürücülerin tedbirli olmasını istedi.