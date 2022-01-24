Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan 11 araç kurtarıldı - Haberler
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Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan 11 araç kurtarıldı

Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan 11 araç kurtarıldı
AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan 11 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan 11 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İl genelindeki bazı köy yollarında 11 araç tipi nedeniyle yolda kaldı. Bölgede karla mücadele çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, yolda kalan araçları iş makineleri yardımıyla kurtardı.

Ayrıca, kentte kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunan 9 köy yolu ise yeniden ulaşıma açıldı.

Karla mücadele çalışması yürüten ekipler, tipinin etkisini arttırması nedeniyle sürücülerin tedbirli olmasını istedi.

Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan 11 araç kurtarıldı

Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan 11 araç kurtarıldı

Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan 11 araç kurtarıldı

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

Ardahan, Tragger, Güncel, Haber

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