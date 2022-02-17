Ardahan'da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten ve sosyal medyada örgüt propagandası yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten ve sosyal medyada örgüt propagandası yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın
propagandasını yaptığı iddia edilen O.Ç'yi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ARDAHAN
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa