Ardahan'da terör örgütü propagandası iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
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Ardahan'da terör örgütü propagandası iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

15.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:44
Ardahan'da terör örgütü propagandası iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Ardahan'da 3 kişi, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Ardahan'da 3 kişi, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Posof ve Hanak ilçelerinde 3 şüphelinin sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.

Eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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