Ardahan'da termometreler sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi
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Ardahan'da termometreler sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi

05.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:02
Ardahan'da termometreler sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın açık ve az bulutlu geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 14, Erzurum'da 11, Kars'ta 9, Ağrı'da 7, Erzincan'da 3 ve Tunceli'de 1, Iğdır'da ise 4 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 17, Iğdır'da 14, Erzincan'da 12, Kars'ta 5, Erzurum'da 4, Ardahan ve Ağrı'da 3 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede vatandaşlar ve ilgililerin kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle parklarda çiçekler ile şadırvanlar dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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