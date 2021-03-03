Ardahan'da termometreler sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ardahan'da termometreler sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi

03.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:52
Ardahan'da termometreler sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 14, Erzurum ve Kars'ta 12, Ağrı'da 8, Iğdır ve Erzincan'da 3, Tunceli'de 2 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 14, Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 3, Ardahan'da ise sıfırın altında 1 derece olacağı öngörülüyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 123, Sarıkamış'ta 83 ve Konaklı'da 52 santimetre ölçüldü.

Bölgede vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Dondurucu soğukların yaşandığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ağaç ve bitkiler kırağı tuttu, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Hakan Akkaya Mustafa Ceceli
Spor Caner Erkin Mesut Bakkal Mustafa Yumlu Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ardahan'da termometreler sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 12:04:18. #1.14#
title