Ardahan'da termometreler sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 14, Erzurum ve Kars'ta 12, Ağrı'da 8, Iğdır ve Erzincan'da 3, Tunceli'de 2 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 14, Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 3, Ardahan'da ise sıfırın altında 1 derece olacağı öngörülüyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 123, Sarıkamış'ta 83 ve Konaklı'da 52 santimetre ölçüldü.

Bölgede vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Dondurucu soğukların yaşandığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ağaç ve bitkiler kırağı tuttu, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya