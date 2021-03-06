Ardahan'da temizlik çalışmaları devam ediyor

Ardahan Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde Kongre Caddesi'nde kaldırım kenarındaki kar ve genel temizlik çalışması yaptı.

Ardahan Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde Kongre Caddesi'nde kaldırım kenarındaki kar ve genel temizlik çalışması yaptı. Yapılan genel temizlik çalışmalarını Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, yerinde inceledi.

Başkan Demir, "Vatandaşlarımızın daha temiz bir ortamda yaşaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Belediye ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor "dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı