Ardahan'da taşımalı eğitime kar engeli - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'da taşımalı eğitime kar engeli

İhlas Haber Ajansı - Olgun Yıldız - Yerel
 - Güncelleme:

Ardahan'da taşımalı eğitime kar engeliARDAHAN Ardahan'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarım gün ara verildi.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da taşımalı eğitime kar engeli

ARDAHAN Ardahan'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarım gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün öğleden sonra taşımalı eğitime ara verildi" denildi.

Ardahan'da taşımalı eğitime kar engeli

Ardahan'da taşımalı eğitime kar engeli

Ardahan'da taşımalı eğitime kar engeli

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Yerel

Ardahan, kar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title