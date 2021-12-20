Ardahan'da tarihi eser operasyonu, onlarca sikke ele geçirildi - Haberler
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Ardahan'da tarihi eser operasyonu, onlarca sikke ele geçirildi

Ardahan'da tarihi eser operasyonu, onlarca sikke ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan'da yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında, Helenistik ve çeşitli İslam devletlerinin dönemlerine ait 82 adet sikke ele geçirildi.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında, Helenistik ve çeşitli İslam devletlerinin dönemlerine ait 82 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ardahan il jandarma komutanlığına bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.S. isimli şüpheli bir şahsın otobüs ile Ardahan'a tarihi eser getireceği yönünde bilgilere ulaştı. Durdurulan otobüste yapılan aramada, şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu otobüs tespit edilerek araçta yapılan aramada 82 adet islami ve Helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Otomobildeki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkındaki soruşturma devam ediyor. - ARDAHAN

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