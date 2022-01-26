Ardahan'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Ardahan'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 50 sikke ele geçirildi.
ARDAHAN (AA) - Ardahan'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 50 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kent merkezindeki bazı adreslerin yanı sıra Çamlıçatak köyü bölgesinde çalışma yapan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlıların üst aramasında, antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 50 sikke bulundu.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri