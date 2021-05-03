Ardahan'da "tam kapanma"yı fırsat bilen belediye ekipleri temizlik mesaisinde
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Ardahan'da "tam kapanma"yı fırsat bilen belediye ekipleri temizlik mesaisinde

Ardahan'da 'tam kapanma'yı fırsat bilen belediye ekipleri temizlik mesaisinde
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "çok yüksek riskli iller" arasında yer alan Ardahan'da, temizlik ekipleri cadde ve sokaklarda yoğun çevre temizliği mesaisi yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "çok yüksek riskli iller" arasında yer alan Ardahan'da, temizlik ekipleri cadde ve sokaklarda yoğun çevre temizliği mesaisi yapıyor.

Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, "tam kapanma" döneminde cadde ve sokaklarda yaşanan sessizliği fırsat bilerek yoğun temizlik çalışması yürütüyor.

Belediye Başkanı Faruk Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadele döneminde temizliğe daha çok önem verdiklerini söyledi.

Kovid-19'la mücadelede maske, mesafe ve temizliğin önemine işaret eden Demir, "Sloganımız, maske, mesafe ve hijyen. Hijyen konusunda bizler üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Özellikle bu süreçte yani tam kapanmada, temizlik ekiplerimiz de üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Gece gündüz demeden canı gönülden çalışan tüm ekibimi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Temizlik görevlisi Selahattin Taşdemir de salgınla mücadelede kendilerini kentin temizliğinden sorumlu gördüklerini anlattı.

Sağlıkçıların tedavi için yoğun mesai harcadığını anımsatan Taşdemir, "Biz de temizlik için cadde ve sokaklardayız. Kapanmayla birlikte bizde de yoğun mesai başladı. Çünkü herkes üzerine düşeni yaparsa bu kent güzelleşir, insanlık salgından kurtulur. İşimizi severek yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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