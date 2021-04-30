Ardahan'da "tam kapanma" sürecinde zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklandı
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Ardahan'da "tam kapanma" sürecinde zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklandı

Ardahan'da 'tam kapanma' sürecinde zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklandı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da, zincir marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek gibi ürünlerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "tam kapanma" sürecinde satışının yasaklandığı bildirildi.

Ardahan'da, zincir marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek gibi ürünlerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "tam kapanma" sürecinde satışının yasaklandığı bildirildi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, yaptığı yazılı açıklamada, kentte tam kapanma sürecinde haksız rekabetin oluştuğunu, bunu engellemek amacıyla Valilik ile ortak kararın alındığını belirtti.

Söz konusu karar ile esnaf için haksız rekabetin engellendiğini dile getiren Demirci şunları kaydetti:

"Valimiz Hüseyin Öner ile birlikte yaptığımız görüşmede 'tam kapanma' sürecinde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan işletmelerin kapalı olmasından dolayı haksız rekabetin önlenmesi amacıyla bu süreçte açık olacak zincir marketlerde bu reyonların veya bunların bulunduğu katların satışa kapatılması kararı verildi."

Demirci, alınan karara rağmen söz konusu ürünlerin satışının yapılması halinde idari yaptırım uygulanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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