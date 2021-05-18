Ardahan'da tam kapanma sürecinde kurallara uymayan 174 kişiye ceza kesildi
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Ardahan'da tam kapanma sürecinde kurallara uymayan 174 kişiye ceza kesildi

Ardahan'da tam kapanma sürecinde kurallara uymayan 174 kişiye ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, kurallara uymadığı belirlenen 174 kişiye toplam 536 bin 850 lira ceza uygulandı.

Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, kurallara uymadığı belirlenen 174 kişiye toplam 536 bin 850 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, salgının yayılımını en aza indirmek için kısıtlama sürecinde kent genelinde yoğun denetim yaptı.

Kırsalda da çalışmalarını sürdüren jandarma, 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve kuralları ihlal eden 174 kişiye, toplam 536 bin 850 lira idari para cezası kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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