Ardahan'da sürücülere, yaşam tüneli çadırında videolu bilgilendirme
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Ardahan'da sürücülere, yaşam tüneli çadırında videolu bilgilendirme

Ardahan'da sürücülere, yaşam tüneli çadırında videolu bilgilendirme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ardahan'da sürücüleri uygulama noktasında durduran trafik polisleri, araçları 'yaşam tüneli çadırı' içerisine alarak, trafikte uyulması gereken kurallar hakkında video gösterimi yaptı.

Ardahan'da sürücüleri uygulama noktasında durduran trafik polisleri, araçları 'yaşam tüneli çadırı' içerisine alarak, trafikte uyulması gereken kurallar hakkında video gösterimi yaptı.

Trafik Haftası kapsamında Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerince Ardahan-Göle yolu başta olmak üzere önemli güzergahlarda denetim noktaları oluşturuldu. Korona virüs tedbirleri dikkate alınarak denetim noktasında durdurulan araç sürücüleri yola çıkmadan trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Daha sonra, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan emniyet kemerinin hayat kurtarıcı etkisi ve trafik kurallarına uymanın önemini anlatan 'yaşam tüneli' video gösterimini sürücü ve yolcularla birlikte izleyen ekipler, sürücü ve yolculara hayırlı yolculuklar dileyerek uğurladı.

Kent merkezinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri İnönü Caddesi üzerinde bulunan kavşakta yaya uygulaması yaptı. Trafik kuralları konusunda vatandaşlara bilgi aktaran polis ekipleri ayrıca vatandaşların sokağa çıkma muafiyetleri olup olmadığını da kontrol etti. Sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran ekipler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen "yayalar kırmızı çizgimizdir" mottolu araç kokuları da hediye ederek trafik kurallarının olduğu broşürler dağıtıldı. - ARDAHAN

Ardahan'da sürücülere, yaşam tüneli çadırında videolu bilgilendirme
Ardahan'da sürücülere, yaşam tüneli çadırında videolu bilgilendirme
Ardahan'da sürücülere, yaşam tüneli çadırında videolu bilgilendirme
Ardahan'da sürücülere, yaşam tüneli çadırında videolu bilgilendirme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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