Ardahan'da su samurunu öldüren kişilere para cezası - Haberler
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Ardahan'da su samurunu öldüren kişilere para cezası

Ardahan'da su samurunu öldüren kişilere para cezası
AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da su samurunu öldüren ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan 2 kişiye toplam 12 bin 960 lira ceza kesildi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da su samurunu öldüren ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan 2 kişiye toplam 12 bin 960 lira ceza kesildi.

Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin, avlanması yasak olan su samurunu öldürdüğünü ve bu durumu sosyal medyada paylaştığını belirleyerek harekete geçti.

Kimlikleri tespit edilen 2 kişiye, 7 bin 500 lira tazminat ve 5 bin 460 lira idari para cezası olmak üzere toplam 12 bin 960 lira ceza uygulandı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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