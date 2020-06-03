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Ardahan'da STK temsilcilerinden "meraların korunması" kararına destek

Ardahan'daki sivil toplum kuruluş temsilcileri ile mahalle muhtarları, Valiliğin kontrolsüz hayvan göçü veya aşırı otlatma ile zarar gören meraların korunup öncelikle yöre halkına tahsis edilmesi yönündeki kararına destek verdi.

Ardahan'da STK temsilcilerinden
03.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:16

Ardahan'daki sivil toplum kuruluş temsilcileri ile mahalle muhtarları, Valiliğin kontrolsüz hayvan göçü veya aşırı otlatma ile zarar gören meraların korunup öncelikle yöre halkına tahsis edilmesi yönündeki kararına destek verdi.

STK başkanları ile muhtarlar, Valiliğin meraların korunması ile ilgili aldığı karara destek amacıyla maske takarak Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya geldi. Ardahan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, valiliğin aldığı kararın arkasında ve destekçisi olduklarını söyleyerek, "Öncelikle huzur ortamını korumak ve temel sektörümüzün ayakta kalması için biz bu kararın arkasında duruyoruz. Bizim meralarımız bize yetmezken başka illerden gelerek meralarımızı tahrip etmelerine izin vermeyeceğiz. Biz kimseye gelmeyin demiyoruz. Ancak meralarımız bize yetecek kadar değilse o zaman başkalarının da bu kararımıza anlayışlı olmasını istemek bizim doğal hakkımızdır" dedi.

Demirci, "Hayvancılık olmazsa Ardahan'da hiçbir şey olmaz. Hatta burada yaşamamızın da bir anlamı olmaz. Çünkü küçükbaş hayvanın tahrip ettiği mera 5 yılda toparlanıyor. ve 5 yıl sonrada verim yarıya düşüyor. Ardahan Türkiye'dir? Türkiye'nin hemen her yerinde nasıl ticaret yapılabiliyorsa burada da herkes ticaretini yapabilir. Ama bu doğa bizim için gerekli, çünkü bizim burada yaşamamızın sebebi bu doğanın burada olmasıdır. ve bu doğayı korumak da bize düşüyor" şeklinde konuştu.

Göçerlerin gelişinin engellenmesiyle asayiş olaylarında bile büyük oranda bir azalmanın olduğunu da söyleyen Demirci, "Süt üretiminde yüzde 30 artış oldu. Endemik bitki türleri açısından zengin olmasından kaynaklı bal üretiminde de kovan başına yüzde 87,5 oranda bir artış görülmüştür. Bunlar sadece meraların korunması kararıyla oluşan olumlu gelişmeler. Karar ile olumsuzluklarda azalma, olumlu işlerde çoğalma olmuştur. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Biz bundan sonra daha fazla meralarımızı koruyacağız. Dolayısıyla Ardahan'ın çıkarı söz konusu olan valiliğin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Ardahan Ziraat Odası Başakın Latifşah Sural da, "Bizim için hayvancılık, hayvancılık için meralar çok önemli. Bunları korumakta bizim görevimizdir" dedi.

Bu talebin çiftçilerimiz başta olmak mahalle ve köy muhtarlardan geldiğini ve bu doğrultuda göçerlerin geçen yıl gelmelerine izin verilmediğini söyleyen Sural, göçerlerin gelmeyişiyle birlikte olumlu yansımalarının da rakamlarla tespit edildiğini ve bunun sonucunda da bir yılda 150 bin civarında bir hayvan varlığında artış gözlendiğini söyledi.

Sural, "Meralarımızın bizlere bile yetersiz kaldığının bazı sebepleri var. Geçen yıl Arıcılarımızın yüzü güldü, bunun sebebi göçerlerin gelmeyişinden kaynaklıdır. Küçükbaş hayvanların ağız yapısı küçük olduğundan taş diplerinde ve etrafta nerede flora, çiçek var ise Arının nasibini topluyor. ve bundan dolayı da zarar veriyor. Iğdır ilinin çok ciddi bir mera sorunu var ise bunların diğer komşu illerden de karşılanması gerekiyor. Başta Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Artvin olmak üzere bunların tamamına eşit oranda bölünerek gönderilmesini öneriyoruz." Dedi.

Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar, Giresun'un en temel sektörü Fındık ise, Rize'nin çay ise Ardahan'ın da hayvancılık olduğunu ve bunun başında da pilot olarak da büyük baş hayvancılık geldiğini söyledi. Şu an 390 bin büyük baş hayvan varlığının bulunduğu Ardahan'da yaz döneminde doğan buzağılarla birlikte 400 bini geçecek bir sayıya ulaşıyor. Ardahan'da yaşayanların temel geçim kaynağı ve Ardahan'ın temel ekonomik sektörünün hayvancılık olduğu aşikar ve başka bir sektörümüz yok. Ardahan meraları artık kendi hayvan varlığına yetersiz kalıyor. Çünkü geçmişte bu kadar hayvanımız yoktu ve yerli hayvan ırkına sahip idik. Şu an hayvan ırkı ıslah olmuş, kültür ırkı olmuş ve bu hayvanların merada tükettiği miktar iki katına çıkmış."

"Bu bir geçim ve nafaka meselesidir"

Baydar, "Bu kesinlikle siyasi bir noktaya çekilmemelidir. Bu bir geçim meselesidir. İnsanların nafakası meselesidir" diyerek şöyle devam etti:

"Meralarımız ancak bize yetiyor. Bizim meralarımıza bürokratik ve siyasi şahitlerle bir şekilde hayvan getirmek isteyen ve ülkemizin her hangi bir bölgesinden olabilir ama öncelikle bizim buradaki insanımızın durumunu da düşünmeleri lazım. Bununla ilgili de kamuoyu idaresinin bir iradesi var ve biz de bunu destekliyoruz. Yereldeki insanlarımızın hayvanlarına yetmeyen meralara başkalarının hayvan getirip yoğun bir teyakkuzda bulunmaları bizim için büyük bir risk oluşturuyor. Çünkü Ardahan'ın tek sektörü hayvancılık. Bakanlığa da buradan çağrıda bulunuyoruz? Ardahan'ın mera varlığına göre meraları hesaplandığı zaman zor yetiyor. Lütfen Ardahan'ın meralarına dışarıdan özellikle küçükbaş hayvan getirmek isteyen birilerine açılması için baskı yapmasınlar artık."

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu da yaptığı konuşmada, Küçükbaş hayvanın ağız yapısı küçük olduğu için meralara daha fazla zarar veriyor. Ayrıca bitki floramıza da çok zarar veriyor. Bu konuda alınan kararı sonuna kadar destekliyoruz diyerek şunları kaydetti:

"Meraların kiraya verilmeyişi Arıcılık sektörüne büyük katkı sağladı. Bu da kovanlardan aldığımız bala yansıdı ve yüzde elli gibi büyük bir artış yaşandı. Meraların göçerler tarafından kullanılan ve küçük baş hayvanların otlatılmasına kapatılmasıyla elde edilen bir sonuç. Valimiz başta olmak üzere ilde bulunan kamu kuruluşları ve STK'lar bu kararı birlikte alarak çiftçilerimizin elinde bulunan büyükbaş ile küçükbaş hayvanlarına meraların ancak kendilerine yettiğini ve il dışından gelecek olan göçerlere verilmemesi için karar alındı. ve biz sektör olarak alınan bu karadan dolayı çok memnunuz."

"Meralarımız başka illerin yaylası olamaz"

Ardahan Şoför ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Asım Özer ise, "Ardahan hiç kimsenin yaylası değil ve meralarımız ancak bizim çiftçimize ve köylümüze yetiyor" dedi.

Meraların korunması ile ilgili düzenlenen toplantıya, Ardahan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci'nin yanı sıra, Ardahan Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Morkoç, Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Ardahan Şoför ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Asım Özer, Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan ve merkez mahalle muhtarları katıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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