Ardahan'da Statta Kar Temizliği

Kar yağışı ile kışın büyük bir bölümü beyaz örtü ile kaplı olan Ardahan'da karla kaplanan stat görevlilerce sık sık temizleniyor.

Kentte, kış mevsiminin başlangıcından beri aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin kar temizleme, tuzlama, yol genişletme gibi karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Tamamen karla kaplı olan şehirdeki 80. Yıl Şehir Stadyumu da kar yağışı yüzünden sık sık beyaza bürünüyor. Stadın görevlileri iş makineleri ile stadı kardan temizleyip futbolculara karsız bir zemin sundu.

Statta, sporcular soğuk havaya rağmen antrenman yaparken diğer yandan görevlilerin stadı kardan temizlemeye çalıştığı gözlendi.

Görevliler, kışın genellikle kar yağışlı olan kentte bu işlemi sık sık yapmak zorunda kalıyor.

Serhat Ardahanspor Kaptanı Orhan Kalafat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok ilde görev aldığını ancak karla mücadelenin en hızlı yapıldığı kentlerden birinin Ardahan olduğunu söyledi.

Stat görevlilerinin de stadı hızla kardan temizleyerek kendilerini mağdur etmediğini aktaran Kalafat, "Sağ olsunlar ilgililer bizi mağdur etmiyor, kar yağar yağmaz hemen temizliyorlar, biz de işimizi rahat yapma ortamına sahip oluyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA