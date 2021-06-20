Ardahan'da son yılların en büyük yatırımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ardahan'da son yılların en büyük yatırımı

Ardahan'da son yılların en büyük yatırımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ardahan Belediye Başkanı Fark Demir'in büyük gayretleriyle Ardahan, ilk defa sıcak asfaltla tanıştı.

Ardahan Belediye Başkanı Fark Demir'in büyük gayretleriyle Ardahan, ilk defa sıcak asfaltla tanıştı. Son yılların en büyük yatırımı olarak adlandırılan yol yapım çalışması halk arasında büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Vatandaşlar, belediyenin çalışmalarından ve hizmetlerini takdir ediyor. Ardahan'da Belediyenin yoğun yol asfalt çalışmaları nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı.

Ardahan'da işsizliği bitirip istihdam sağlamak için seferber olan Başkan Demir, altyapı ve yol çalışmalarını da büyük önem veriyor. Kardeş Belediye protokolü çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinden Ardahan'a 6 milyonluk kaynak ile toplam 8 km sıcak asfalt serim çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Fen İşleri Müdürü Seçil Avşar ve Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'le Atatürk Mahallesindeki stabilize yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi ve bilgi aldı.

Belediye ekipleri, vatandaşların konforlu seyahat imkanına kavuşması için kent merkezine sıcak asfalt dökmeye başladı. 8 kilometre yol boyunca dökülecek olan sıcak asfalt halka kolaylık sağlayacak. Belediye ekipleri tarafından sıcak asfalt çevre yoluna ara cadde ve sokaklara dökülmeye devam edecek. Ardahan halkı da yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduğunu ifade etti.

Belediye ekipleri tarafından kentin ulaşım ağına güç kazandıracak olan çalışmaların 7/24 saat aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. - ARDAHAN

Ardahan'da son yılların en büyük yatırımı
Ardahan'da son yılların en büyük yatırımı
Ardahan'da son yılların en büyük yatırımı
Ardahan'da son yılların en büyük yatırımı
Ardahan'da son yılların en büyük yatırımı
Ardahan'da son yılların en büyük yatırımı
Ardahan'da son yılların en büyük yatırımı
Ardahan'da son yılların en büyük yatırımı
Ardahan'da son yılların en büyük yatırımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Boris Johnson Ekrem İmamoğlu Emmanuel Macron
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Tuğba Coşkun İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Aytaç Kara Burak Yılmaz Yiğit Şardan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ardahan'da son yılların en büyük yatırımı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 10:28:08. #1.14#

title